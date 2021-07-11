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Bu Yollara Dikkat!

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören provası nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Bu Yollara Dikkat!

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören provası nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Lefkoşa’da, şu sıralardan itibaren (saat 08:00) , Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Fuar kavşağı arasındaki güzergah, saat 09:30’dan tören provasının sona ereceği saate kadar ise Alpet Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.

Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücülerin, Altınbaş Petrol İstasyonu Işıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecekler.

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