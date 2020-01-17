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Bu yolu kullanacak olanlar Dikkat!

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Haspolat kavşağı üst geçit çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak
Bu yolu kullanacak olanlar Dikkat!

Haspolat kavşağında üst geçit çalışması nedeniyle yol pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Bu sürede trafik akışı UKÜ yolundan ve alt geçitten sağlanacak. Karayolları Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı Lefkoşa Gazimağusa istikametinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan Gazimağusa Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemli rica olundu.

 

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