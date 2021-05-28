  • BIST 1.415
  • Altın 519,115
  • Dolar 8,5307
  • Euro 10,3925
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

Bu Yolu Kullanacaklar Dikkat!

» »
Girne – Lefkoşa anayolunda asfaltlama çalışması yapılacağından Girne’ye gidiş trafiği bugün 09.00 – 18.00 saatleri arasında tek şeritten verilecek.
Bu Yolu Kullanacaklar Dikkat!

Girne – Lefkoşa anayolunda asfaltlama çalışması yapılacağından Girne’ye gidiş trafiği bugün 09.00 – 18.00 saatleri arasında tek şeritten verilecek.

Karayolları Dairesi’nin açıklamasına göre, Girne Lefkoşa güzergâhının Boğaz Kavşağı mevkiinde yapılacak çalışmalardan dolayı bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu Yolu Kullanacaklar Dikkat!28 Mayıs 2021 Cuma 09:05
  • Endonezya'da Aynı Aileden 5 Kişi Fotoğraf Çekerken Yıkılan İskeleden Göle Düşerek Boğuldu28 Mayıs 2021 Cuma 08:57
  • Türkiye'den KKTC'ye HİBE denilmişti ama Santraller Kiralanıyor!28 Mayıs 2021 Cuma 08:50
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar Taşkent Doğa Parkı'nı ziyaret etti28 Mayıs 2021 Cuma 08:41
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?28 Mayıs 2021 Cuma 08:35
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (28 Mayıs 2021)28 Mayıs 2021 Cuma 08:29
  • Yarın elektrik kesintisi olacak28 Mayıs 2021 Cuma 08:16
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 28 Mayıs 2021 Cuma28 Mayıs 2021 Cuma 08:11
  • Beşparmak adlı yeni arpa çeşidinin ilk hasadı bugün yapılacak28 Mayıs 2021 Cuma 08:07
  • Mesut Genç UBP'yi işaret etti!28 Mayıs 2021 Cuma 07:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti