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Bu Yolu Kullanacaklar Dikkat!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bu Yolu Kullanacaklar Dikkat!

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından, 08 Nisan 2023 cumartesi günü 14:00-23:00 saatleri ile 09 Nisan 2023 pazar günü 08:00-24:00 saatleri arasında, Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenlenecektir.

 

Belirtilen tarih ve saatlerde, bahse konu yoldaki trafik akışı polis tarafından yönetilerek       II. Tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü olarak verilecektir.

 

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

 

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