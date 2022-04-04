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Bucha’daki dehşeti yaşayan kadın konuştu: Kocamı bodrumda ölü buldum

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Rus askerlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki Bucha’dan ayrılması bölgede günlerdir yaşanan felaketi gözler önüne serdi…
Bucha’daki dehşeti yaşayan kadın konuştu: Kocamı bodrumda ölü buldum

Rus askerlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki Bucha’dan ayrılması bölgede günlerdir yaşanan felaketi gözler önüne serdi… Rus askerlerinin Bucha’dan çekilmesiyle birlikte haftalardır Rusya’nın kontrolünde olan bölgede yüzlerce sivilin elleri arkadan bağlı şekilde infaz edildiğinin ortaya çıkmasına tepkiler artarken saldırılardan kurtulan bölge halkı da yaşadıklarını anlattı.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Tetyana Volodimirivna yaşadıklarını en ince detayına kadar anlatarak kabusu anlattı. Tetyana isimli kadın, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatırken Rus askerlerinin insafsızlığını da gözler önüne serdi.

Ukraynalı kadın yaşadıklarını eşinin mezarı başında anlattı.

ÇEÇEN İDDİASI

Rus askerlerinin şehre girmesinden sonra askerlerin kendisini ve eski bir deniz kuvvetleri mensubu olan eşini evlerinden çıkardığını söylerken, “Ruslar bizim evin olduğu apartmanı merkez yaptılar. Askerler bizi binada tutsak bıraktı. Ruslar şehre gelince insanlara kim olduklarını sordu ve belgeleri görmek istediler” dedi.

Tetyana, Çeçen güçlerinin de bölgede olduğunu öne sürdü. Acı içindeki kadın, “Çeçenistan’dan geldiğini düşündüğüm bir adam bizi ‘kesmekle’ tehdit etti. Beni dört gün sonra serbest bıraktılar fakat kocamı günlerce her yerde aradım” dedi. Tetyana, günler sonra ise eşiyle birlikte yaşadığı apartmanın bodrumunda bazı cansız bedenler gördüğünü ve onlar arasında eşinin de olduğunu dile getirdi.

“KÖPEKLERİN YİYEMEYECEĞİ DERİNLİĞE GÖMDÜM”

Tetyana, “Onu ayakkabılarından, pantolonundan tanıdım. Vücudu kesilmişti, bedeni soğuktu. Komşumda onun yüzünün fotoğrafı var. Kafasından vurulmuş, kesilmiş ve işkence görmüş” dedi.

Tetyana, başkalarının da cesetlerinin olduğunu söylerken, “Binanın yakınındaki bahçeye komşularımın yardımıyla gömdük. Köpeklerin onu yiyemeyeceği kadar derine” dedi.

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