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Bucha’daki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı

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Rusya-Ukrayna savaşında 46. güne girilirken Ukrayna’nın Bucha kentinden dünya kamuoyunu dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Bucha kentinde kilisenin bahçesindeki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkartıldı.
Bucha’daki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentindeki kilisenin bahçesinde bulunan toplu mezardan cesetler çıkartılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Bucha'daki toplu mezardan 21 kişinin cansız bedeninin çıkartılmasının ardından bugün de çok sayıda cesede ulaşıldı.

Cesetler vinç yardımıyla çıkartılırken, ceset torbasına koyulan cansız bedenler, kilisenin bahçesine dizildi.

Foto: İHA

EVLERDE CESETLER BULUNDU

Ekipler sürdükleri çalışmalarında evlerden sivillere ait cansız bedenleri çıkarmaya devam ediyor. Sivillerin bazılarının uyudukları yatağında vurulduğu, bazılarının ise evlerinin bodrum katlarında hayatını kaybettikleri görülüyor.

Evlerde bulunan cesetlere tuzaklanmış olma ihtimaline karşı önce bomba imha uzmanları müdahale ediyor.

 

Daha sonra ceset toplama işlemini gerçekleştiren ekipler, torbalara koydukları cansız bedenleri soğutucu bulunan kamyonetlere yükleyerek kimlik tespiti ve kayıt işlemleri için mezarlığa götürüyor.

Bucha ve çevresinde siviller arasındaki can kaybı henüz netlik kazanmazken, sürdürülen aramalarla askerlerden çok sivillere ait cesetlere ulaşılıyor.

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