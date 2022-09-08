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Buckingham, Kraliçe Elizabeth’in son durumu hakkında açıklama yaptı

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Buckingham, Kraliçe Elizabeth’in son durumu hakkında açıklama yaptı
Buckingham, Kraliçe Elizabeth’in son durumu hakkında açıklama yaptı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in sağlık durumu hakkında çıkan haberlerin ardından Buckingham açıklama yaptı: “Bu sabahki ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe’nin doktorları Majestelerinin sağlığı konusunda ilgili ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye ettiler. Kraliçe iyi ve Balmoral’da kalıyor” denildi.

Duyuru, 96 yaşındaki Kraliçe’nin çarşamba günü sanal Danışma Meclisi’nden çekilmesinden ve doktorların ona dinlenmesini tavsiye etmesinden sonra geldi.

BBC, İngiltere Prensi Charles’ın, Kraliçe Elizabeth’in yanında olduğunu duyurdu.

Başbakan Liz Truss, “bütün ülkenin” haberlerden “derin endişe duyduğunu” söyledi.

“Düşüncelerim ve Birleşik Krallık’taki insanların düşünceleri, şu anda Majesteleri Kraliçe ve ailesiyle birlikte”

İşçi Partisi lideri Keir Stramer, “Ülkenin geri kalanıyla birlikte, bu öğleden sonra Buckingham Sarayı’ndan gelen haberler beni derinden endişelendiriyor. Şu anda düşüncelerim Majesteleri Kraliçe ve ailesiyle birlikte ve ülkedeki herkes gibi onun iyileşmesini umuyorum” dedi.

BBC program akışını değiştirdi

Sözcüleri, Prens Harry ve Meghan’ın Balmoral’a seyahat edeceklerini doğruladı.

Kraliçe’nin tüm çocuklarının yanında olduğu duyuruldu. BBC’nin program akışı ise askıya alınarak canlı yayınlara geçildi.

Eşi Prens Philip’i Nisan 2021’de kaybeden Kraliçe, kendisi hayatını kaybedip oğlu Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla’nın ‘kraliçe’ unvanı almasını istediğini açıklamıştı.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı

21 Nisan 1926’da dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952’de kraliçe olan Elizabeth’in tam adı ‘Elizabeth Alexandra Mary Windsor.’

Babası Kral 6. George’un ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth ‘İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı’ unvanına sahip oldu.

Kraliçe, 1952’de tahtta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği’nin lideriydi. ABD Başkanı ise Harry Truman’dı.

Kraliçe’nin 1953’teki taç giyme töreni, ‘televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni’ oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu sürede Winston Churchill’den Liz Truss’a kadar toplam 16 İngiliz başbakanı gördü.

Kraliçe’nin tahtta kaldığı sürede Soğuk Savaş başlayıp biterken, Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı.

2. Elizabeth, 2015’te 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria’nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırdı.

1901’de 81 yaşındayken hayatını kaybeden Kraliçe Victoria, 63 yıl 7 ay tahtta kalmıştı.

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