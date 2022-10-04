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Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth anısına bir parkla halka açılabilir

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Mimarlar, Kraliçe II. Elizabeth'in anısına bir parkın halka açılmasını teklif ediyor.
Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth anısına bir parkla halka açılabilir

Yazar Stefan Simanowitz ve mimar Antonio Pisanò tarafından tasarlanan plan, Buckingham Sarayı’nın bahçelerinden bir bölümün halka açık hale getirmeyi hedefliyor.

Saray bahçeleri şu anda Londra’nın kalbinde 42 dönümlük bir alanı kaplıyor ve insanlara Kraliçe’yi hatırlamaları için bir alan sunuyor.

Anıt bahçeleri planı ayrıca halkı özel alanlardan uzak tutacak özellikleri de gözden geçiriyor. Şu anda sarayı bir duvar çevreliyor ancak yeni planda bariyeri indirmek yerine giriş için kemerler yerleştirilmesi önerildi. Aynı zamanda, insanların bölgede dolaşmasını önlemek için ayrı bir yüksek güvenlikli çit yerleştirilecek.

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Şu anda, saray arazisini ziyaret etmenin tek yolu, yaz aylarında ücretli rehberli turlar.

Kraliçe’nin zaten kendi adına bir bahçesi var, Doğu Londra’daki Queen Elizabeth II Olimpiyat Parkı. Ancak ekip, bir zamanlar yürüdüğü bir alanda yürüyerek insanların ona olabildiğince yakın olabileceği bir yer hayal ediyor.

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