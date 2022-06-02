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Buckingham’da ‘balkon fotoğrafı’: Kraliçe 2’nci Elizabeth tahtta 70’inci yılını kutluyor

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İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth 70 yıl 116 gündür tahtta. 63 yıl 216 gün hüküm süren Kraliçe Victoria’yı geride bırakarak ülkenin en uzun süre tahtta oturan isim oldu.
Buckingham’da ‘balkon fotoğrafı’: Kraliçe 2’nci Elizabeth tahtta 70’inci yılını kutluyor
Fotoğraf: Reuters

Ülkesinde 14 başbakan gördü; 13 ABD başkanıyla tanıştı. 21 Nisan 1926 doğumlu kraliçe babası 6’ncı George ölünce 6 Şubat 1952’de tahta çıktığında 25 yaşındaydı. Bugün 96 yaşında ve 1953’te 2 Haziran’da taç giyme töreni düzenlendiği için tahttaki 70’nci yılının dört gün sürecek kutlamaları bugün başladı. Kutlamalar nedeniyle hafta sonu tatiline bugün ve yarın da eklendi. 2 Haziran kraliçenin ‘resmi doğum günü’ kabul ediliyor.

‘Platin Jübile’ kutlamaları bugün 124 pare top atışıyla başladı. Ardından geçit töreni düzenlendi. Binlerce kişi başkent Londra’daki Buckhingham Sarayı’nın önünde ve etrafında toplandı. Ülkenin dört bir tarafında publarda, parklarda töreni izleyerek kutlama yapıldı.

20220602-ucak-gosteri-kraliyet-independent.jpg Fotoğraf: Independent

Üç oğlu bir kızı olan, 73 yıllık eşi Prens Philip’i geçen yıl kaybeden Kraliçe 2’nci Elizabeth, TSİ 15:00’te balkona çıkıp halkı selamladı ve aileyle töreni izledi. 70 uçak gösteri yaptı. Geçen yıl ilk kez bastonla görüntülenen ve katılacağı bazı etkinlikleri iptal eden kraliçenin ailesi at arabalarıyla saraya geldi.

20220602-camilla-kate-twitter.jpg Fotoğraf: Kraiyet Ailesi / Twitter

Gelini, Veliaht Prens Charles’ın eşi Cornwall Düşesi Camilla ve torunu Prens William’ın eşi Cambridge Düşesi Catherine’in mavi ve beyaz tonlarda kıyafet seçmesi dikkat çekti. Düşesin üç çocuğu Prenses Charlotte, Prens George ve Prens Louis de mavi tonlarda giyinmişti.

 

Harry ve Meghan balkonda yok

ABD’ye yerleşen ve aileyle araları açılan torunu Prens Harry ve ABD’li oyuncu eşi Meghan Markle geçit törenini izledi ancak ‘balkon fotoğrafı’nda yer almadı. Kraliçenin, ABD’deki bir cinsel saldırı davası nedeniyle kraliyet unvanlarını kaybeden ortanca oğlu Prens Andrew da törende yer almadı.

20220602-kralice-diana-olum-channel5.jpg Fotoğraf: Channel 5

1970 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda’ya ziyareti sırasında bir geleneği yıkarak uzaktan el sallamak yerine halkla bire bir temas kurmuştu. Kraliçe 2’nci Elizabeth yıllar sonra, 1997’de oğlu Charles’tan boşanan ‘halkın prensesi’ Diana, Fransa’nın başkenti Paris’te trafik kazasında ölünce belki de tahtta geçirdiği süredeki en anlamlı adımlarından birini atmıştı. Eşi Prens Philip’le sarayın önünde toplanan kalabalığın yanına giderek onların acısını paylaşmıştı.

20220602-kralice-elizabeth-portre-ranald-mackechine-683x1024.jpg Fotoğraf: Ranald Mackechnie

Kutlamalar öncesi kraliçenin resmi bir fotoğrafı da yayımlandı. Bu kare, Ranald Mackechnie tarafından bu yılın başında Windsor Şatosu’nda çekildi. Bir de mesaj yayımlayan Kraliçe 2’nci Elizabeth etkinlikleri düzenleyenlere teşekkür etti: “Bana gösterilen iyi niyetten ilham almaya devam ediyorum ve önümüzdeki günlerin, geleceğe güven ve şevkle bakarken son 70 yılda başarılanları düşünmek için bir fırsat sunmasını umuyorum.”

 

3 bin 500 fener

Kutlama programında öne çıkan etkinlikler şöyle:

Bu akşam kraliçenin onuruna İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta ve İngiliz Uluslar Topluluğu’na mensup ülkelerde 3 bin 500 fener yakılacak.

Cumartesi günü Buckingham Sarayı önünde Diana Ross, George Ezra, Alicia Keys ve Nile Rodgers 22 bin izleyicinin canlı ve televizyonları başında da milyonlarca kişinin izleyeceği bir konser verecek.

Prens Charles ve Prens William, konserde kraliçeye saygı konuşması yapacak.

Pazar günü ülke çapında sokak partileri düzenlenecek ve büyük jübile yemeği adıyla 85 bini aşkın sofra kurulacak.

Jübile etkinlikleri pazar günü Londra sokaklarında geçit töreni kapsamında 6 bin performans ve 200’e yakın ünlünün katılacağı etkinliklerle sona erecek.

1985 yılından beri yayınlanan ‘Eastenders’ dizisinin ekibi de 70’inci yıl için özel bölüm çekti. Bu bölümde Prens Charles ve eşi Camilla konuk oyuncu oldu.

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