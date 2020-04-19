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Buda oldu! Mizah polislik oldu! Başbakan Tatar sanatçıyı Polise şikayet etti!

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Buda oldu! Başbakan Tatar sanatçıyı Polise şikayet etti!
Buda oldu! Mizah polislik oldu! Başbakan Tatar sanatçıyı Polise şikayet etti!

Başbakan Tatar: Sanatçıyı Polise şikayet etti!

Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu'nun kolaj çalışması polislik oldu. 

Başbakan Ersin Tatar  katıldığı bir Tv programında Çavuşoğlu tarafından yapılan çalışmayı "ahlaksızca" olarak  tanımladı.

Uzun yıllardır grafik foto-montaj çalışmaları ile gündeme dair eleştirilen getiren Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, yaptığı bir çalışmadan dolayı ilk kez polise şikayet edildiğini açıkladı.

DAÜ Görsel İletişim Bölüm Başkanı da olan Prof. Senih Çavuşoğlu yaptığı açıklamada ; "Grafik ve mizah hayatımda ilk kez bir sosyal medya paylaşımım ciddi ciddi polise şikayet edildi. Bugün şikayet üzerine ifade için polise çağrıldım. Şikayetçi kraliçe değil, bir başka baş siyasetçi. Olayla ilgili gelişmeler hakkında sizleri kesinlikle bilgisiz bırakmayacağım. Şimdilik bu kadar çünkü Tanrılar Çıldırmış Olmalı filmini tekrar izlemek istiyorum. İyi akşamlar, herkes bu süreçte beden ve akıl sağlığına çok dikkat etsin lütfen." dedi.

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