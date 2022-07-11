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Buddle, iade işlemleri bitene kadar Ankara’da tutuklu!

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, İnterpol tarafından aranan Avustralyalı uyuşturucu baronu ve çete lideri Mark Douglas Buddle’ın dün Ankara’ya gönderildiğini ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından iadesinin gerçekleşeceğini söyledi.
Buddle, iade işlemleri bitene kadar Ankara’da tutuklu!

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, İnterpol tarafından aranan Avustralyalı uyuşturucu baronu ve çete lideri Mark Douglas Buddle’ın iade sürecine ilişkin  bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Öztürkler, Buddle’a 1 yıl önce ikamet izni verildiğini ancak emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde ülkede bulunmasının güvenlikle ilgili olarak sorun teşkil ettiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklandığını belirtti. 

Öztürkler, Buddle'ın dün Türkiye'ye gönderildiğini ve şu an Ankara'da tutuklu olduğunu söyledi.

Buddle'ın iade işlemlerinin ise Ankara'da devam ettiğini belirten Öztürkler, tamamlanıp tamamlanmaz iadesinin gerçekleşeceğini vurguladı. 

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