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Budist tapınağında kriz: Tüm rahipler uyuşturucu bağımlısı çıktı

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Tayland’da bir Budist tapınağında rahiplerin hepsinin uyuşturucu kullandığının ortaya çıkmasıyla kriz patlak verdi.
Budist tapınağında kriz: Tüm rahipler uyuşturucu bağımlısı çıktı

Tayland'da bir Budist tapınağı, tüm rahiplerin uyuşturucu testini geçememesi nedeniyle rahipsiz kaldı. 4 rahibin uyuşturucu testinde metamfetamin bağımlısı oldukları belirlendi.

Phetchabun bölgesindeki Bung Sam Phan Tapınağı'nda Budist rahipler, testten geçemedikleri için rehabilitasyon kliniğinde tedavi altına alındı. Bölge halkı tapınakta rahip kalmaması nedeniyle ibadet edemediklerini söyleyerek şikayetçi oldu.

Yetkililer, tapınağa uyuşturucu testinden geçen yeni rahipler göndereceğini açıkladı.

Tayland ve bölge ülkelerinde son dönemde metamfetamin kullanımının hızla artması dikkat çekiyor.

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