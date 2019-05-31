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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Buffer Fringe başvuruları 10 Haziran’da sona eriyor

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Buffer Fringe Performans Sanatları Festival için başvurular 10 Haziran’da sona eriyor.
Buffer Fringe başvuruları 10 Haziran’da sona eriyor

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival “Ara bölgeyi tanımlamak” temalı performanslara ev sahipliği yapacak. Performanslar, hem Kıbrıs’ın kuzeyi hem de güneyindeki mekanlarda ve Ledra Palas ara bölgede, Dayanışma Evi yanında gerçekleştirilecek.

Festival ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna Dayanışma Evi’nin internet sayfasından erişilebilir: http://www.home4cooperation.info/node/8796

Detaylı bilgi için Dayanışma Evi Ofisi’ne +90 542 83457 40 numaralı telefondan ya da communications@home4cooperation.info adresinden ulaşabiliniyor.

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