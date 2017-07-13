Buffer Frınge performans sanatları festivali...

Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 2017 kapsamındaki “Buffer Fringe Shorts” için başvuruların 20 Ağustos’ta sona ereceği bildirildi.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre, dördüncü yılına giren ve bu yıl Kasım ayında Lefkoşa’da ara bölgede düzenlenecek festivalde, “Buffer Fringe Shorts” bölümü de yer alacak.

Açıklamada, başvuruların aşağıdaki bilgilerle birlikte admin@home4cooperation.info adresine, “Buffer Fringe Shorts” konu başlığı ile gönderilmesi gerektiği belirtildi.

“Performansın tamamının çalışmasını içeren bir video linki Sanatçı ya da grubun profili (en fazla 400 kelime) Performansın açıklaması (en fazla 400 kelime)”