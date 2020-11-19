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Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali Kasım Ve Aralık Aylarında Gerçekleştirilecek

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Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 2020’nin, çevrimiçi ve çevrimdışı performansları bir arada sunabilecek bir yapıyla organize edilerek, Kasım ve Aralık aylarında, Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta sanatseverlerle buluşmaya hazırlandığı kaydedildi.
Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali Kasım Ve Aralık Aylarında Gerçekleştirilecek

Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 2020’nin, çevrimiçi ve çevrimdışı performansları bir arada sunabilecek bir yapıyla organize edilerek, Kasım ve Aralık aylarında, Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta sanatseverlerle buluşmaya hazırlandığı kaydedildi.

Dayanışma Evi’nden yapılan yazılı açıklamada, Buffer Fringe’nin yedinci yılında, Dayanışma Evi’nin bir parçası olarak, hem “Kıbrıs’ın tüm toplumları” arasında hem de uluslararası alanda mevcut kültürel ve siyasal diyaloğun güçlendirilmesi doğrultusunda önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

Covid-19 pandemisinin sanatı ve sanatsal yapıyı derinden yaraladığı bu süreçte Buffer Fringe 2020’nin, bir platform olarak varlığını sürdürerek, sanata ve sanatçılara desteğini sunarak, “Kıbrıslı” ve  uluslararası sanatçıların,  ortak katkılarını seyirciyle buluşturduğu kaydedildi.

Buffer Fringe 2020 sanat yönetmeni Ellada Evangelou, festivali tanımlarken, “Bu yılki festivalin en belirleyici özelliği şudur ki, festival hem Kıbrıslı hem de uluslararası sanatçılara bir platform sunmaya devam edebilmek için çağdaş yöntemler yaratıp yenilikçi metodolojiler uygulamıştır. Sonuç olarak, Buffer Fringe 2020 koronavirüs öncesi ve sonrası dönemler arasında bir köprü oluşturmaktadır” dedi.

Bu yılın Buffer Fringe Festivali’ne tiyatro, dans, yerleştirme (installation) sanatı, mixed media ve grafik sanatlar ve site specific sanat çalışmalarıyla Avusturalya, Yunanistan, Hindistan, Norveç, Birleşik Krallık, ABD ve Kıbrıs’tan sanatçılar katılacak.

Festival, Lefkoşa’da Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta (Tiyatro Polis - OPAP ve EMAA’da) sergilenmenin yanı sıra, Limasol, Mağusa ve New York’tan partner kurumlarla ve Arjantin, ABD, Sırbistan, Hollanda ve Kıbrıs’tan “düşünce eşleri” programı çerçevesinde katılımcı sanatçılara destek ve kıtalararası ilişki kurma fırsatı sunduğu belirtildi.

Festival 29 Kasım’da Mağusa Kale Pasajı ve Mitos Performans Sanatları Merkezi/Limasol ile iş birliği içerisinde  çevrimiçi etkinlik düzenleyecek. 

Festivalin ana sahnesi Lefkoşa’da canlı performanslar, çevrimiçi etkinlikler ve dış mekanlarda gerçekleştirilecek enstalasyonlar ile 4-5 ve 6 Aralık’ta EMAA ve Theatro Polis – OPAP’ta sergilenecek.

Performanslara ek olarak Buffer Fringe 2020, 5-6 Aralık tarihlerinde, Açık Kıbrıs Üniversitesi (Open University of Cyprus; OUC) işbirliği ile “Global bir Kriz Döneminde Tiyatro Sanatı” başlıklı iki-günlük uluslararası çevrimiçi  konferansa ev sahipliği yapacak.

Festival bünyesinde düzenlenecek olan tüm etkinliklere bufferfringe.org’dan ulaşılabilir. 

Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz olacak.

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