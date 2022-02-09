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Bugatti’siyle otobanı yarış pistine çeviren Çek milyardere soruşturma

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Almanya'da lüks Bugatti aracıyla otobanda yarışan ve hız limitlerini hiçe sayan Çek milyarder Radim Passer hakkında soruşturma başlatıldı.
Bugatti’siyle otobanı yarış pistine çeviren Çek milyardere soruşturma

Almanya'da lüks Bugatti aracıyla otobanda yarışan ve hız limitlerini hiçe sayan Çek milyarder Radim Passer hakkında soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın Stendal kasabasında savcılık, saatte 400 kilometre hıza ulaşan 58 yaşındaki Passer hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Emlak zengini olan Passer, geçen yaz Berlin ve Hanover arasında düzenlenen sürüşün videosunu You Tube hesabında paylaşınca Almanya'daki makamların dikkatini çekmişti.

Çek milyarder, Bugatti Chiron marka lüks aracıyla tek kişilik yarış düzenleyerek yasaları ihlal etmekle suçlanıyor.

Alman basınına göre Passer, iki yıla kadar hapis ya da para cezası alabilir.

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