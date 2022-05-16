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Buğday fiyatları Hindistan'ın ihracat yasağı sonrası arttı

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Hindistan'ın Cuma günü buğday ihracatını yasaklaması sonrası küresel buğday fiyatları arttı. Chicago'da işlem gören vadeli buğday fiyatları yüzde 5,9 artışla 12,47 dolara yükseldi ve son iki ayın en üst seviyelerini gördü.
Buğday fiyatları Hindistan'ın ihracat yasağı sonrası arttı

Hindistan'ın Cuma günü buğday ihracatını yasaklaması sonrası küresel buğday fiyatları arttı. Chicago'da işlem gören vadeli buğday fiyatları yüzde 5,9 artışla 12,47 dolara yükseldi ve son iki ayın en üst seviyelerini gördü. Reuters ajansının haberine göre mısır fiyatları yüzde 2, soya fasulyesi fiyatları da yüzde 0,8 arttı.

 

Hindistan hükümeti ihracat yasağının geçici olduğunu ve kararın süren sözleşmeleri kapsamadığını açıklamıştı.

Ancak Almanya'da toplanan G7 ülkelerinin tarım bakanları Hindistan'a tepki gösterdi. Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, "Herkesin ihracat kesintileri uygulaması ya da piyasalarını kapaması krizi daha da kötüleştirir" dedi.

Hindistan dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi. Ukrayna'nın buğday ihracatı Rusya'nın işgali nedeniyle kesilince gözler diğer üreticilere çevrilmişti.

Hindistan yasak öncesi, 2022'de 10 milyon ton buğday ihracatı yapmayı planlıyordu.

BBC Hindistan Editörü Vikas Pandey, "Sadece bir hafta önce Hindistan Ticaret Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer bana küresel talebe cevap verebilmek için ülkenin buğday ihracatının artmasından bahsediyordu. Başbakan Narendra Modi'nin 'Hindistan dünyayı beslemeye hazır' sözlerini hatırlattılar" diyor.

Buğday fiyatları neden artıyor?

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Mart ayında küresel gıda fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Gıda fiyatları Nisan ayında biraz düşse de halen geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 daha yüksek düzeyde.

Enerji ve gıda fiyatlarındaki artış tüm dünyada enflasyonda artışa neden oldu.

ABD ve İngiltere dahil birçok ülkede merkez bankaları faiz artırımına gitti.

BBC TÜRKÇE

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