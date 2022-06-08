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Buğday fiyatları: Küresel krizler Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

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Buğday, dünyanın en büyük ihracatçıları Ukrayna ve Rusya'nın savaşı; en çok üretim yapan ülkelerden Hindistan'ın iç piyasayı dengelemek için uyguladığı ihracat yasağı
Buğday fiyatları: Küresel krizler Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

 tüm dünyada enerji ile gübre fiyatlarının artması ve iklim krizi nedeniyle yaşanan sorunlarla birlikte son günlerde küresel gıda krizinin en ciddi ayağını oluşturuyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, FAO Gıda Fiyat Endeksi'nin Mart 2022'de büyük ölçüde Ukrayna'daki savaşın etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını, ancak tüm olumsuzluklara rağmen önceki yıl 777 milyon ton olan küresel buğday üretiminin, 2022'de 782 milyon tona çıkmasını beklediklerini belirtiyor.

Dünya buğday ihraç fiyatları, koronavirüs pandemisi nedeniyle artan talebi takiben bir önceki sezona göre yüzde 9,2 yükselmişti.

Geçtiğimiz ay Hindistan'ın ihracat yasağını duyurmasının ardından Chicago'da işlem gören buğday fiyatlarının yaklaşık yüzde 6 artmasıyla küresel piyasaları tedirgin etmişti.

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