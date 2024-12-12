  • BIST 10140.81
  • Altın 3046.67
  • Dolar 34.8264
  • Euro 36.6648
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Buğday üreticilerine sübvansiyon ödemesi kararı tadil edildi

» »
Bakanlar Kurulu, 28 Kasım 2024 tarihli, 2024 yılı ürünü yumuşak ve sert buğdaya ilişkin sübvansiyon ödemeleri kararını tadil etti.
Buğday üreticilerine sübvansiyon ödemesi kararı tadil edildi

Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre şu düzenlemeler yapıldı:

“Sert Buğday: 5 Temmuz 2024 ile 16 Eylül 2024 tarihleri arasında 11 TL/Kg fiyatla alımı yapılan ve 8,50 TL/Kg fiyatla satışı gerçekleştirilecek toplam 7 milyon 659 bin 316 kilogram yerli sert buğday için kilogram başına 2,50 TL sübvansiyon ödenecek.

Yumuşak Buğday: Aynı dönemde 10 TL/Kg fiyatla alımı yapılan ve 8,50 TL/Kg fiyatla satışı yapılacak toplam 3 milyon 727 bin 490 kilogram yerli yumuşak buğday için kilogram başına 1,50 TL sübvansiyon ödemesi yapılacak.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası altındaki bazı tüzükler düzenlendi12 Aralık 2024 Perşembe 13:28
  • Amcaoğlu’ndan Sanayi Odası’na: Endişeler yersiz12 Aralık 2024 Perşembe 13:00
  • YASAL STATÜSÜ OLMAYAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI12 Aralık 2024 Perşembe 12:52
  • TRAFİKTE ÜÇ AYRI KAZA12 Aralık 2024 Perşembe 12:41
  • KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNA BÜYÜK DARBE12 Aralık 2024 Perşembe 12:15
  • İzin Kurulu Başkanlığına yeniden Ahmet Aydın atandı12 Aralık 2024 Perşembe 12:12
  • Şenkul: Polis kontrolünden kaçmayı “caydırıcı” hale getirecek yasal düzenleme yapılmalı12 Aralık 2024 Perşembe 11:28
  • Bakanlar Kurulu, 350 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verdi12 Aralık 2024 Perşembe 10:58
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak12 Aralık 2024 Perşembe 10:23
  • KTSO: Yurt dışından gelecek yatırımcılarla yerli üreticilerin eşit koşullarda rekabeti sağlanmalı11 Aralık 2024 Çarşamba 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti