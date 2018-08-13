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Buğra Eryıldız Voleybolda Başarıya Doymuyor

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İstanbul’da düzenlenen Vadi İstanbul Pro Beach Turnuvasında şampiyon olan Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor'un Voleybol takımının antrenör-oyuncusu Buğra Eryıldız, hem ülke çapında hem de ülke dışındaki başarılarıyla dikkat çekiyor.
Buğra Eryıldız Voleybolda Başarıya Doymuyor

İstanbul’da düzenlenen Vadi İstanbul Pro Beach Turnuvasında şampiyon olan Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor'un Voleybol takımının antrenör-oyuncusu Buğra Eryıldız, hem ülke çapında hem de ülke dışındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Eryıldız bugün Antröneri Osman Eryıldız ile birlikte Başkan İsmail Arter’i ziyaret ederek kupasını takdim etti. Ülkemizde Lefkoşa Zafer Kupası Pro Beach Turnuvası şampiyonu olan oyuncumuz Buğra Eryıldız,  4-5 Ağustos tarihlerinde ise İstanbul’da düzenlenen Vadi İstanbul Pro Beach Turnuvasında şampiyonluk elde etti.

Ülkemizde ve Türkiye’deki başarısının yanında, FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu’nun Alanya Etabında 2.lik derecesi, Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonası’nda ise Avrupa 2.liği derecesi elde eden Çamlık Spor takımı oyuncusu Buğra Eryıldız, her 2 organizasyonda da Türkiye adına ilk kez final oynayan oyuncu oldu ve Türkiye Spor Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

Her 2 organizasyonda da  bayanlar kategorisinde Türkiye adına final oynayan ilk takım olan belediyemizin sporcusu Buğra Eryıldız Türkiyeli partneri Aleyna Vence ile birlikte ülkemize de büyük gurur yaşattı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa’da voleybolda akla gelen ilk isim olan Buğra Eryıldız’ın Gazimağusa Belediyesi adına katıldığı Vadi İstanbul Pro Beach Tunuvası’nda beklenen bir sonuçla şampiyon olduğunu ifade ederek, Gazimağusa’nın tanıtımı için belediyenin voleybola verdiği desteğin önemine dikkat çekti. Başkan İsmail Arter, Gazimağusalı gençlerin voleybol sporunu sevmesi ve voleybolun gelişmesi için voleybola destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Çamlık Spor’un Antrenör-oyuncusu Buğra Eryıldız, 2 yıldır yurt dışındaki turnuvalara katılmaları için Başkan İsmail Arter’in kendilerine maddi manevi desteğini esirgemediğini, antrenör oyuncusu olduğu Çamlık Spor Kulübü’ne de verdiği destek için Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti. Eryıldız, Gazimağusa’nın tanıtımını yapmak, gençlere örnek olmak için ve yeni oyuncular yetiştirmek istediğini ifade etti.

Antrenör Osman Eryıldız ise, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in son 2 yıldır istikrarlı desteğiyle voleybolda büyük başarılar elde ettiklerini, Belediye takımının Kıbrıs Plaj Voleybol Liginde 1.lik elde ettiğini, Türkiye’de Plaj Voleybolu Liginde final oynayan 2 takımın da belediyenin oyuncuları olduğunu, Türkiye tarihinde Dünya Şampiyonasında ilk kez final oynayan Türkiye takımının oyuncularının yine belediyenin sporcuları olduğunu, Avrupa Kar Voleybolu’nda yine Türkiye tarihinde ilk kez final oynayan takımın belediyenin sporcularından oluştuğunu ifade etti.

Türkiye Plaj Voleybolu Ligi puanlamasında klasmanda belediyenin sporcusu Buğra Eryıldız’ın 1. sırada olduğunu belirterek, tüm bunların Başkan İsmail Arter’in verdiği destekle başarıldığını ifade etti ve teşekkür etti.

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