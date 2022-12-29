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Buğra Kavuncu: İBB’ye kayyım atama ihtimalleri çok yüksek

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine kayyım atanma ihtimalinin ‘çok yüksek’ olduğunu söyledi.
Buğra Kavuncu: İBB’ye kayyım atama ihtimalleri çok yüksek

İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası almış ve hakkında siyasi yasak süreci başlamıştı. İBB hakkında da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun detaylarını dün açıkladığı ve İmamoğlu’nun iddiaları reddettiği terör soruşturması yürütülüyor. Bu gelişmelerle birlikte İBB’ye kayyım atanması gündemde.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, bugün Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya konuştu.

Kavuncu, İBB’ye kayyım atanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek şunları dedi: “Ekrem İmamoğlu’nu belediyen alıp kayyum atama ihtimalleri çok yüksek. Özür dilerim kimseyi umutsuzluğa sevk etmek istemem ama olmaz dediklerimiz oldu. Bu mahkemenin böyle sonuçlanacağına da ihtimal vermezdim o da oldu. Görünen o ki süreç hızlandırılıyor. Bir de dün oradaydım ben saçma sapan bir terör konusunu getirdiler. Neymiş belediyeye terör örgütü mensupları sokulmuş. Ekrem İmamoğlu, bu ülkenin bayrağına, birliğine, bütünlüğüne aşık bir insandır böyle bir şeye müsaade etmesi mümkün değil. İmamoğlu dün hukuki olarak da çok haklı sorular sordu. 31 Mart seçimlerinin iptal edildiği o bir buçuk iki aylık dönem için İstanbul Valisi Yerlikaya’ya da aynı soruları sorun dedi. Çünkü bu işe alınanlarla ilgili gerekli tahkikatın yapılıp yapılmadığı onlar için de geçerli. Sayın İçişleri bakanının olağanüstü hal durumundan elde ettiği bir yetki var. 2022 temmuz ayı sonuna kadar terörle alakalı gördüğü herhangi bir kişiyi belediyelerden aynen alabiliyor. Neden kullanmadı bu hakkı o zaman? Dolayısıyla panik halinde, ne yaptığını bilmeyen bir irade maalesef bunu da yapabilir.”

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