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Bugün, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı…

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Bugün, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı…
Bugün, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı…

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Kıbrıs’ın fethinin 451’inci yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor…

Gün dolayısıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına BRT’de konuşma yapan Piyade Kurmay Yarbay Ali Göçer, Güvenlik KuvvetleriKomutanlığının, 1571, 1958 ve 1976’da bu toprakları hayatları pahasına vatan yapan, barış ve özgürlük için kan ve ter akıtarak geleceği inşa eden atalarımızın emanetini manevi bir güç olarak onurla taşımakta olduğunu belirtti.

Piyade Kurmay Yarbay Ali Göçer, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın milletinden aldığı güçle, çağdaş silah, araç ve teçhizatlara sahip, yüksek eğitim ve hazırlık seviyesinde bir askeri güç olarak,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’niegemen ve eşit devlet anlayışıyla kanının son damlasına kadar savunmaya devam edeceğini vurguladı.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla,Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında çelenk sunma törenleri icra edildi.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda  gerçekleştirilen törenin ardından ise saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda törengerçekleştirilecek.

Gün dolayısıyla 16 Kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu da gerçekleştirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde ise saat 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

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