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Bügün 10 Mayıs Psikologlar Günü

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Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi - Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, trafikten medyaya, siyasetten çalışma hayatına, sağlıktan eğitime insanın olduğu her yerde görev alan psikologların çalışmalarının önemine işaret etti.
Bügün 10 Mayıs Psikologlar Günü

Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi - Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, 10 Mayıs Psikologlar günü nedeniyle yayımladığı mesajda, bireylerin psikolojik sağlığı, hayatlarının her alanındaki gelişim ve eylemleriyle doğrudan bağlantılı olduğuna işaret ederek, psikoloji biliminin odağının ise bireysel ve toplumsal gelişme ve iyi oluş hali olduğu kaydedildi. 

Mesajda şu ifadelere yer verildi: 

“Bireyin ilişkide olduğu kişilerle ve içinde yaşadığı toplumla huzurlu ve üretken bir varoluş sergilemesi temeldir. Birey ve grupların duygularını fark edebilme ve ifade edebilme yetileri, yaptıkları seçimler, ortaya koydukları irade, aldıkları kararlar ve sorumluluklar tüm hayatlarına etki etmektedir. Ülkemizde devam eden tüm çarpık uygulamalara rağmen, akademide ve uygulamada, etik ilkelere bağlı kalarak çalışmalarını sürdüren tüm değerli meslektaşlarımızın Psikologlar Gününü kutlarız.”

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