Bügün 10 Mayıs Psikologlar Günü

Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi - Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, 10 Mayıs Psikologlar günü nedeniyle yayımladığı mesajda, bireylerin psikolojik sağlığı, hayatlarının her alanındaki gelişim ve eylemleriyle doğrudan bağlantılı olduğuna işaret ederek, psikoloji biliminin odağının ise bireysel ve toplumsal gelişme ve iyi oluş hali olduğu kaydedildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi: