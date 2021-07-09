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Bugün 126 vaka açıklandı... 3 günde toplam 356 VAKA sayısına ulaşıldı!

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KTC'de bugün toplam 16.202  test yapıldı, 99'u yerel 126 pozitif vakaya rastlandı,
Bugün 126 vaka açıklandı... 3 günde toplam 356 VAKA sayısına ulaşıldı!

KKTC'de bugün toplam 16.202  test yapıldı, 99'u yerel 126 pozitif vakaya rastlandı, 42 kişi taburcu edildi.

7 Temmuz 97 Vaka

,8 Temmuz 133 Vaka

9 Temmuz 126 vaka

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Toplam  356 Vaka

 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 99 kişi ise yerel vakadır.

32 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-6 / Yenikent-1/ Haspolat-1/K.Kaymaklı-6 / Gönyeli-8 / Kızılbaş-1/ Cihangir-1/ Değirmenlik-1/ Ortaköy-2 / Alayköy-2 / Hamitköy-1/ Surlariçi-1 / Köşklüçiftlik-1

Girne

Girne Merkez-28 /Alsancak-6 / Yukarı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Boğazköy-1/ Karakum-3 / Şirinevler-1/ Ağırdağ-1 / Sadrazam Köyü-1 / Çatalköy-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-4

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3 / Türkmenköy-1 / Sakarya-2 / Vadili-1 / Kaliland-1/ Yeniboğaziçi-1/ Karakol-2 / Pile-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-3

Lefke

Yeşilyurt-2/ Lefke Merkez-1

9 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16. 202

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 126 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25

Yerel Vaka Sayısı: 99 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.571. 237

Toplam Vaka Sayısı: 8860

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7983

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 842

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 732

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 59

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4789

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 690

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3148

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.089

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