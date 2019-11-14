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Bugün 14 Kasım Diyabet Günü

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği gün dolayısıyla mesaj yayımladı, uyarılarda bulundu..
Bugün 14 Kasım Diyabet Günü

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, diyabetin önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, hastalıktan korunmak için; hareketi arttırmak, spor yapmak, sağlıklı beslenmek gerektiğine dikkat çekti.

İç Hastalıkları ve Endokrinoloji, Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Soytaç İnançlı, diyabetli bireylerin yaşam kalitelerini artırmak için beslenme, egzersiz, tıbbi tedavi ve eğitimden oluşan dört temel faktörün bir arada düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

İnançlı, 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, KKTC’de 2008 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan taramada, yetişkin nüfusta % 11 diyabetik ve % 18 gizli şeker saptandığını, 1996 yılında yapılan ilk taramada % 13.5 olarak saptanan gizli şeker oranın giderek artmasının ise düşündürücü olduğunu söyledi.

İnançlı, diyabetin, ülkede görülme sıklığı giderek artan k bir hastalık olduğunu önüne geçilmediği taktirde başka kronik hastalıklara neden olabileceğini vurguladı

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