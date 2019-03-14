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Bugün 14 Mart Tıp Bayramı

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Bugün 14 Mart Tıp Bayramı
Bugün 14 Mart Tıp Bayramı

Tıp Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, hekimlerin sadece sağlıktaki ve meslekteki sorunların aşılmasında değil ülkenin, dünyanın sorunlarının aşılmasında da sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Gürkut, “Hekimler, mesleklerinin doğası gereği yaşamdan yana olmak, savaşlara karşı barışı, karanlığa karşı aydınlığı, dogmaya karşı bilimi, zorbalıklara karşı demokrasiyi, eşitsizliklere karşı adaleti savunmak zorunda” dedi Gürkut, “Hekimler 100 yıl önce başlattığı yürüyüşü devam ettiriyor.

Ne Kıbrıs’taki ne de Türkiye’deki sağlık sistemi bu günün bayram olarak kutlanmasına uygun değil… Mutlu değiliz” dedi. “Mesleğimizi seviyoruz” vurgusunda bulunan Gürkut, “Daha iyi şartlarda meslek icra edeceğimiz günler için mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Bugün Türkiye’de, Türk Tabipleri Birliği üyelerinin savaş karşıtı söylemleri nedeniyle yargılandığını, bazı yöneticilerin ceza aldığını kaydeden Gürkut, Türk Tabipleri Birliği’nin bu yıl kutlama yapmak yerine yürüyüş düzenleyeceğini belirtti. Kıbrıslı Türk hekimlerin de bu yürüyüşe destek vermek üzere eş zamanla bir yürüyüş gerçekleştireceğini kaydeden Gürkut, 17 Mart Pazar günü saat 12.00’de Girne kapısından Surlariçi’ne yürüneceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak sağlık sisteminde yaşanan sorunları, mesleğin sorununu dile getirdiklerini, çözüm önerilerini ortaya koyduklarını belirten Özlem Gürkut, meslek örgütü olarak hekimlerin mesleki ve sosyo-kültürel gelişimleri için de organizasyonlar düzenlediklerini belirtti.

Kıbrıs Türk hekimleri arasında değerli, mesleğini severek yapan meslektaşları olduğunu söyleyen Gürkut, “Çalışma şartları bizi mutlu edecek düzeyde değil. Ne özelde ne de kamuda… Hastalar aldığı hizmetten mutsuzluğu bizim verdiğimiz hizmetten tatminsizliğimizi getiriyor. Sürekli değişen yasalar ve çalışma koşulları nedeniyle neredeyse her hekimin tabii olduğu şartlar, emeklik yaşı, ücretler farklı… Ama hepimiz aynı yerde görev yapıyoruz. Çalışma barışı kalmadı. Gündemde olan kamu reformu da bizi endişeye sevk ediyor” dedi.

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