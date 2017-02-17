Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü...

Onları unutmayın: Kediler 6 saat aç kalınca donarak ölüyor

Dünyanın her yerinde olmasa da, 17 Şubat bazı ülkelerde "Dünya Kedi Günü" olarak kutlanıyor.

İtalyalılar tarafından kedilerin önemine dikkat çekmek için kabul edilen Kediler Günü, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 29 Ekim'de kutlanırken, Rusya'da 1 Mart'ta ve Polonya'da 17 Şubat'ta kutlanıyor.

Bazı kültürlerde dokuz bazı kültürlerde ise yedi canlı olduğuna inanılan kedilere farklı özellikler atfediliyor.

Kimileri kedilerin iyileştirici etkisi olduğuna inanırken, kimi kültürler de kedilerin kötü şans getirdiği düşünülüyor.

Kedilerin cadıların güçlerini artırdıklarına inanılan Ortaçağ'da kediler toplu şekilde öldürülünce Avrupa'da fare popülasyonu ciddi şekilde artış göstermiş ve bu da veba salgınının yaygınlaşmasında önemli bir etken olmuştu.

Bugün dünyada 500 milyon ev kedisi olduğu tahmin edilirken, sokaklardaki kedi sayısının bunun kat be kat fazlası olduğu tahmin ediliyor.

Kedi Günü için kedi evleri

Kedi Günü sebebiyle sokakta yaşayan kedilere kedi evleri hazırlayabilirsiniz. Bunun için bir karton kutu yeterli.

Soğukların yurt genelinde hissedildiği şu günlere sokak hayvanları daha da zor bir yaşam mücadelesi veriyor. Eğer kediler 6 saat, köpekler 17 saat aç kalırsa donarak ölebiliyor.

“Kediler 6, köpekler 17”

Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerine dikkat çeken Şebnem Erkan, “Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Bıraktığınız mamanın yağmur ve kardan zarar görüp bozulmaması için, bir damacana ya da 5 litrelik plastik su bidonunun önüne bıçakla pencere açıp mamaları içine bırakabilirsiniz. Plastik bir kap suyun içine bir damla zeytinyağı damlatıp kapınızın önüne koyabilirsiniz. Plastik kap ve zeytinyağı suyun donmasını önler. Karton koli, koli bandı, izocam ve çöp poşetinden kedi/köpek evi yapabilirsiniz. Evlerinizin sitelerinizin çok yağış almayan alanlarına bunları yerleştirip bir ve birden fazla sokak hayvanının hayatını kurtarabilirsiniz. Kuşlar için balkonlara ve yollara kuru ekmek, buğday, bulgur koyabilirsiniz. Mahallenizde öncü olun, herkesin evinde pişen yemeklerinden artıklarını toplayarak birkaç kaba ayırıp parklara, kuytu köşelere koyun veya en azından kendi evinizdeki artıkları sokak hayvanları için ayırın. Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğünüz bir hayvan görürseniz, en yakın belediyeye haber verin ya da veterinerden yardım isteyin. Aşırı titreyen bir kedi ya da köpek görürseniz bu hipotermi belirtisi olabilir. Böyle bir durumda onu eve alarak yavaş bir şekilde ısıtmalısınız. Çöp atarken de dikkatli olmalıyız. Kırık cam ve kavanozlar yemek arayan sokak hayvanlarını canından edebilir. Mama, salça ve benzeri tenekelerin ağızlarını bükerek atmalıyız” diye tavsiyelerde bulundu.