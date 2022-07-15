Bugün, 1974 darbesinin 48. , Türkiye’deki darbe girişiminin 6. yıl dönümü

Yunan cuntası ile EOKA terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 darbesinin 48’inci, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016’da Anavatan Türkiye’de gerçekleştirdiği darbe girişiminin de 6’ncı yıl dönümü münasebetiyle törenler düzenlenecek.

Türkiye’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları kapsamında BMM Tören Salonu ve TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda gerçekleştirilecek törenlere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

KKTC’deki tören ise Boğaz Şehitliği’nde düzenlenecek. Saat 09.30’da başlayacak ve BRT’den canlı yayınlanacak törene Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katılacak.

Şehitler için tüm camilerde ise mevlit okutulacak.

KKTC Din İşleri Başkanlığı, tüm camilerde Cuma namazından önce Kur’an-ı Kerim okunup, dua edileceğini, programlara tüm vatandaşların davetli olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da15 Temmuz 1974 darbesinin 48’inci, FETÖ terör örgütünün Anavatan Türkiye’de gerçekleştirdiği darbe kalkışmasının 6’ncı yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Tatar, insan hak ve özgürlüklerine karşı, demokrasi ve milletin iradesini ayaklar altına almaya kalkan bu faşist darbeleri bir kez daha şiddetle lanetlediğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ‘Enosise sıçrama tahtası’ olarak gören Rum-Yunan ikilisinin, 21 Aralık 1963’te başlattığı Kanlı Noel saldırıları ile halkın katliamdan geçirildiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de silah zoruyla Rum devletine dönüştürüldüğünü hatırlattı.

Kıbrıs sorununa çözüm bulabilmek için başlayan müzakere süreçleri devam ederken,Enosis canavarının yeniden harekete geçtiğine vurgu yapan Tatar, Yunanistan’daki askeri cunta ile EOKA mensuplarının, 15 Temmuz 1974’te gerçekleştirdikleri askeri darbe ile Kıbrıs’ı bir Helen Adası yapabileceklerini zannettiklerini, ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

“Anavatan Türkiye’nin, uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak, 20 Temmuz 1974 sabahı gerçekleştirdiği Barış Harekâtı ile Türk askeri Kıbrıs’a ayak basmış, halkımızı özgürlüğe, bütün Kıbrıs’ı da barışa ve huzura kavuşturmuştur” diyen Tatar, bu kanlı darbede, yüzlerce Rum’un faşist darbeciler tarafından öldürüldüğünü de hatırlattı.

Tatar açıklamasında, Yunanistan’daki askeri cunta ile EOKA mensupları tarafından gerçekleştirilen bu faşist darbenin ana hedefinin halkı yok edip, Kıbrıs’ı Helen Adası yapmak olduğuna da işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir diğer faşist darbe kalkışmasının da Türkiye’yi esaret altına almak isteyen dış güçler tarafından organize edilerek desteklenen FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştiğini anımsattı.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, bütünlüğüne, bağımsızlığına ve demokrasiye karşı yapılan bu darbe kalkışması Türk halkı ve devletine bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bastırılırken, Kıbrıs Türk halkı ilk andan itibaren bu darbe kalkışmasına çok sert tepki gösterdi” diyen Tatar, kalkışma neticesinde emperyalizm uşağı FETÖ terör örgütünün yüzlerce masum insanı öldürdüğünü belirtti.

Tatar, Türk ulusunun, devletine bağlı TSK unsurları ve kolluk güçlerinin omuz omuza mücadelesiyle bu alçak kalkışmanın kaybettiğini ve Yüce Türk Milleti ve Türk demokrasisinin kazandığını hatırlattı.

Tatar açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi;

“Bu iki faşist darbenin ortak özelliklerinden biri Kıbrıs’ı Helen adası yapma girişimleridir.15 Temmuz 1974 darbesinin ana hedefi bu olurken, 15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ darbe kalkışmasında, Ankara’daki FETÖ merkezinden KKTC’deki FETÖ yapılanmalarına gönderilen mesaj ve talimatları hatırlatmakta yarar vardır: Bu mesaj ve talimatlarda ‘Ercan Havalimanı ile diğer deniz limanlarının kuşatma altına alınması ve Türk askerlerinin büyük bir bölümünün Mersin’e gönderilmesi’ isteniyordu.

Rum liderliğinin önde gelen isimlerinin yapmış olduğu ‘Türkiye’de darbe kalkışmasının gerçekleştiği 15 Temmuz akşamı Kuzey’e saldırıp, Türk askerlerini esir alsaydık, Girne yeniden bizim olacaktı’ açıklamaları da bu bağlamda oldukça dikkat çekicidir.

FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği darbe kalkışmasında Türkiye Cumhuriyeti’ni, özgürlüğü, bağımsızlığı, demokrasiyi ve halk iradesini savunurken şehitleri rahmet ve minnetle anarken, gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum.”