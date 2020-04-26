Bugün 2 ani ölüm

Polis Basın subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.30 sıralarında, Lefkoşa'da sakin Ayhan Daryal (E-83), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan bugü saat 10.30 sıralarında Kırıkkale'de sakin Hüseyin Karaoğulları (E-78) da rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.