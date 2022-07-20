  • BIST 2.501,96
  • Altın 965.893
  • Dolar 17.5882
  • Euro 18.0071
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı… Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor

» »
Özgürlük,barış,hürriyet ve varoluş mücadelemizin taçlandığı gün bugün. 20 Temmuz… Yarınlarımızın aydınlandığı, özgürlüğümüze ve kimliğimize sahip çıktığımızın kanıtı, Barış ve Özgürlük Bayramı’mız.
Bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı… Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerle kutluyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 48. Yıldönümü kutlamlarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

 

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde bugün Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde, ikinci tören ise saat 08.50’de Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde düzenlenecek.
Etkinlikler çerçevesinde, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni düzenlenecek. Saat 09.30’da başlayacak törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yapacak.

Başkent Lefkoşa’nın yanı sıra tüm bölgelerde de törenler düzenlenecek.

Türk Yıldızları ise saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı önünde gösteri icra edecek.

Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümü çerçevesinde şehitler de anılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuat Oktay KKTC’de…20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:52
  • MDP Genel Başkanı Buray BÜSKÜVÜTÇÜ 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:51
  • Alsancak'ta intihar!20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:47
  • 35 yaşında vefat eden şahsa otopsi yapıldı, sonuç açıklandı20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:45
  • Haspishane de Ani ve Gayri Tabii Ölüm20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:45
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 20 Temmuz 2022 Çarşamba20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:42
  • Özersay, “Sanki Bakanlar Kurulu listesinin bir süredir önceden Türk Hükümetinin onayına sunulduğunu bilmeyen var!”19 Temmuz 2022 Salı 22:32
  • Aşı yapılan merkezler açıklandı19 Temmuz 2022 Salı 20:37
  • Üstel: Kabinemin üyesi ile ilgili kararı ben veririm19 Temmuz 2022 Salı 20:25
  • Arıklı: 20 Temmuz dünya Türklüğünün bir zaferidir19 Temmuz 2022 Salı 20:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti