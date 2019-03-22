Bugün 22 Mart Dünya Su Günü

Gün nedeniyle mesaj yayınlayan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, su kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesi ve suyun kalitesinin bozulması konularının ciddi bir şekilde gündeme gelmesi nedeniyle, 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Dünya Su Günü olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Suyun israf edilerek kullanılması ve küresel ısınma gibi nedenlerle de su kaynaklarının her geçen gün azaldığına işaret eden Arter, “Kendi evimizde ufak tedbirlerle yapacağımız her bir damla tasarrua beraber çevreye olan duyarlılığımızın arttırılmasıyla sulak alanlarımızın korunmasına da katkıda bulunabileceğiz.”dedi. Sulak alanların korunması ve çevresel duyarlılığın artırılması amacıyla 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Gazimağusa Belediyesi ve Namık Kemal Lisesi Sulak Alan Grubu ile bugün Mağusa Ayluga Gölü’nde ortak etkinlik düzenleyecek