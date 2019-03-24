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Bugün 24 Mart tüberküloz günü

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Biyologlar Derneği, “tüberküloz” hastalığının tüm dünyada ilk on ölüm sebebi arasında yer aldığını ve küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti
Bugün 24 Mart tüberküloz günü

Biyologlar Derneği, “tüberküloz” hastalığının tüm dünyada ilk on ölüm sebebi arasında yer aldığını ve küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, “Akciğer tüberkülozu kişiden kişiye hava yoluyla yayılır. Önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır ancak tedavi edilmezse öldürücü olabilir” uyarısında bulundu.
Dernekten Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla yayımlanan açıklamada, günün; dünya genelinde tüberkülozu sona erdirmek amacıyla yapılan çalışmaların arttırılması için gerekli farkındalığın artırılması açısından önemli bir fırsat sağladığına vurgu yapıldı.


Açıklamada, Robert Koch tarafından M. tuberculosis basilinin keşfedildiği ve hastalığın teşhis ve tedavisinin yolunu açan 24 Mart 1882 gününe ithafen her yıl 24 Mart’ın “Dünya Tüberküloz Günü” olarak anıldığı belirtildi.


Tüberkülozun; “Mycobacterium tuberculosis” denilen bakteri tarafından meydana getirilen, genellikle akciğerleri etkileyen, beyin, omurga, böbrekler, sindirim sistemi, kemikler gibi vücudun değişik organ ve sistemlerini de tutabilen bir enfeksiyon olduğu belirtilen açıklamada şunla kaydedildi:
“Önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır ancak tedavi edilmezse öldürücü olabilir. Tüberküloz tüm dünyada ilk on ölüm sebebi arasında yer almaktadır ve küresel bir halk sağlığı sorunudur. Akciğer tüberkülozu kişiden kişiye hava yoluyla yayılır. Sağlıklı kişiler bu mikropları solunum yoluyla alırlar. Bulaşma için genellikle verem hastası olan bir kişi ile belirli süre birlikte yaşamak gerekir.
Tüberkülozlu hastaya uygun süre tedavi verildikten sonra bulaşma riski ortadan kalkmaktadır. HIV enfeksiyonu olanlarda (hastalık gelişme ihtimali 26- 31 kat daha fazladır), vücudun bakteriyle savaşmasını güçleştiren sağlık problemleri olanlarda (diabet, lösemi, lenfoma, hemodiyaliz, transplantasyon vb.), alkol ve uyuşturucu bağımlılarında, bebek ve küçük çocuklarda, yaşlılarda, bakteriyle ilk kez karşılaştıkları zaman tüberküloz hastalığı gelişme ihtimali daha yüksektir. Yetersiz beslenme ve sigara kullanımı tüberlüloz riskini artırmaktadır. Halen daha güvenli, bütün yaş gruplarında etkili, ilaçlara dirençli tipleri de kapsayan, bütün tüberküloz formlarından koruyabilecek, HIV hastalarında da etkili olacak bir aşı geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir.


2017’DE 1.66 MİLYAR KİŞİ TÜBERKÜLOZ
2017 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Dünya nüfusunun %23 yani 1.66 milyar kişi tüberküloz basili ile karşılaşmıştır. 10 milyon hastanın var olduğu , kayıtlı hasta sayısının 6.4 milyon olduğu,. 3.6 milyon hastanın kayıt dışı olduğu saptanmıştır. Hastaların 1.6 milyonunun öldüğü, ölen hastaların 0.3 milyonunun HIV + olduğu bildirilmiştir. Kaydı olmayan bu nedenle sağlıklı veri alınamayan tüberküloz vakalarının en çok olduğu ülkeler, Çin, Kongo, Hindistan, Pakistan, Nijerya, Endonezya’dır.


Ülkemizde tüberküloz bildirimi zorunlu hastalıklar arasında olup Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi denetiminde okullarda taramalar yapılmaktadır. Ayrıca adamıza çalışmak ve okumak amacıyla yurtdışından gelen kayıtlı her bireyin kontrol ve taramaları yapılmaktadır. Dünya Tüberküloz Günü, dünya genelinde tüberkülozu sona erdirmek amacıyla yapılan çalışmaların arttırılması için gerekli farkındalığın artırılması açısından önemli bir fırsat sağlamaktadır.”

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