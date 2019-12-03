Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Gün nedeniyle engellilerin önündeki engellerin kaldırılması ve farkındalık yaratılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı gün nedeniyle bugün kortej düzenliyor. Toplumda farkındalık sağlanması ve kamuoyunun dikkatinin çekilmesi” amacıyla düzenlenecek kortej saat 10.00’da başlayacak.

İlköğretim Dairesine bağlı İlkokul ve Özel Eğitim Okullarından öğrenci, öğretmen ve ilgili derneklerin katılacağı kortej, Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde Califorian Restaurant – Avenue Dereboyu güzergahında gerçekleştirilecek. Kortejin Avenue Dereboyu önüne ulaşmasıyla birlikte etkinlikler başlayacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Lefkoşa Türk Belediyesi Engellemeyen Lefkoşa Komisyon Başkanı Çelen Çağansoy burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirecek.