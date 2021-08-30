Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı

Bugün 30 Ağustos… Modern Türkiye’nin kuruluşunda köşe taşlarından biri olan, Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümü…

Bugün 30 Ağustos… Modern Türkiye’nin kuruluşunda köşe taşlarından biri olan, Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümü…. 30 Ağustos Zafer Bayramı KKTC’de de törenlerle kutlanacak.

Kutlamalar çerçevesinde başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler düzenlenecek. Büyük zaferin yıl dönümünde bazı sosyal etkinlikler de yapılacak. Covid-19 tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu olacak. Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Gazimağusa’da Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlenecek. Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ve Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı’nda düzenlenecek törenlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Girne’deki tören Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta düzenlenecek tören Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde, ardından da müze önünde yer alacak. İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda yapılacak. Lefke’deki tören ise Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

30 Ağustos’ta Mehmetçik Belediye Parkı, Geçitkale Atatürk Anıtı ve Akdoğan Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Genç Gönüllüler KKTC ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında bisikletle “zafer turu” düzenleniyor.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, “Zafer Bayramı için pedalla bisiklet saygı turu” temalı etkinlik Lefkoşa’da Girne Kapısı’nda saat 19.00’da başlayacak.