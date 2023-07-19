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Bugün 4 yerde yangın çıktı! İşte detaylar...

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Bugün 4 yerde yangın çıktı!
Bugün 4 yerde yangın çıktı! İşte detaylar...

1.    18.07.2023 tarihinde saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da Çanakkale bölgesinde bulunan bir arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu, 2 dönümlük alan içerisindeki kuru ot ve çöpler, 3 adet incir, 1 adet erik ve 3 adet yeni dünya ağaçları ve 20 metre uzunluğundaki damlama lastiği yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2.    18.07.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Haspolat Sanayi bölgesinde, elektrik tellerinin bağlantı yerinin koparak atılan kıvılcımların kuru otları tutulturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 1 adet ekskavatör aracın boyası, 7 adet kamyon lastiği ve 20 metrekarelik alan içerisindeki kuru otlar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

3.    19.07.2023 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Girne’de Fatih Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin salon odasında, şarj aleti üzerinde takılı olan portatif kamp lambasının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülüp olup çıkan yangın sonucu, muhtelif ev eşyaları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.  

4.    19.07.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Mehmetçik-Kumyalı Anayolu’nun Gapsalya mevkiinde, seyir halinde bulunan bir tır aracın lastiğinin patlaması sonucu, oluşan kıvılcımların yol kenarındaki kuru otları tutuşturması neticesinde bir yangın meydana geldi. Yangın Polis İtfaiye ve Orman Dairesi Ekipleri ile çevre halkının müdahalesi ile söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, yaklaşık 2 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar tamamen, altı adet zeytin ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir. 
 

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