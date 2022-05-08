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Bugün Anneler Günü…

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Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında anneleri onurlandırmak ve anmak amacıyla kutlanan Anneler Günü, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kutlanıyor.
Bugün Anneler Günü…

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında anneleri onurlandırmak ve anmak amacıyla kutlanan Anneler Günü, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kutlanıyor.

Merhametleri, şefkatleri ve sonsuz sabrılarıyla bize her daim huzur veren annelerimizi, bu özel günlerinde hatırlamak, onlara sevgimizi birkez daha gösterebileceğimiz bir gün.

Anneler Günü’nde karşılıklı sevginin ve anneyle çocuğu arasındaki o inanılmaz bağın gücünü birkez daha hissedeceğiz.

İşte Annelere en güzel en duygulu ve güzel sözler yavrularının ağzından bu anlamlı günde dökülecek.

Belki bir buket çiçekle, belki kalplerden o sevgi dolu sözlerle ifade edilecek sevgimiz…

Hayatta olmayan annelerimiz yad edilecek hafızalardaki o güzel anlar anımsanacak…

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