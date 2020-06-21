Bugün Babalar Günü

Bugün sonsuz fedakarlıkları ve koşulsuz sevgileriyle evlatlarının bir ömür koruyucusu olan Babaların günü…Kucaklaşmalarla anlam kazanan bugünde hayatta olmayanlar da anılıyor.

Kimi aldığı hediyelerle babasına gidiyor, kimi ise ebediyete intikal eden babasının kabrini ziyaret ediyor.

Dünyada Babalar Günü, ilk olarak 1907 yılında Amerika’da meydana gelen bir maden kazasında çoğunluğun baba olduğu 360 erkeğin ölümünün ardından her yıl önceleri anma günü olarak başlandı.

Babalar Günü, Batı Virginia’daki kazadan birkaç yıl sonra, 1910’da Washington’lu Sonara Smart Dodd’un, Sivil Savaş Gazisi olan ve 6 kardeşi ile birlikte kendisini tek başına büyüten babasına, tıpkı Anneler Günü gibi özel bir gün hediye etmek istemesiyle geliştiği de biliniyor.