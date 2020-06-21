  • BIST 113.612
  • Altın 384,141
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Bugün Babalar Günü

» »
Bugün sonsuz fedakarlıkları ve koşulsuz sevgileriyle evlatlarının bir ömür koruyucusu olan Babaların günü…Kucaklaşmalarla anlam kazanan bugünde hayatta olmayanlar da anılıyor.
Bugün Babalar Günü

Kimi aldığı hediyelerle babasına gidiyor, kimi ise ebediyete intikal eden babasının kabrini ziyaret ediyor.

Dünyada Babalar Günü, ilk olarak 1907 yılında Amerika’da meydana gelen bir maden kazasında çoğunluğun baba olduğu 360 erkeğin ölümünün ardından her yıl önceleri anma günü olarak başlandı.

Babalar Günü, Batı Virginia’daki kazadan birkaç yıl sonra, 1910’da Washington’lu Sonara Smart Dodd’un, Sivil Savaş Gazisi olan ve 6 kardeşi ile birlikte kendisini tek başına büyüten babasına, tıpkı Anneler Günü gibi özel bir gün hediye etmek istemesiyle geliştiği de biliniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İbrahim Tatlıses’in ‘içimizde bir köstebek var’ dediği kişi, oğlu çıktı19 Haziran 2020 Cuma 16:01
  • Havayolu şirketlerinden Covid-19 önlemleri: Yeni kurallar...Alkollü içecek yasaklanıyor18 Haziran 2020 Perşembe 17:40
  • Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü görüntüler haber oldu18 Haziran 2020 Perşembe 17:23
  • Çinli uzmanlar: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek, hastalık bulaştırabilir17 Haziran 2020 Çarşamba 17:39
  • Salgın yalnızlığını paylaşmak isteyenlere: ‘Yapay zekalı’ arkadaş ya da sevgili16 Haziran 2020 Salı 18:10
  • 44 yıl boyunca çiftleşerek türünü kurtaran 100 yaşındaki Diego emekliye ayrıldı16 Haziran 2020 Salı 16:40
  • Yeni Zelanda hükümeti çocuklar için güvenli internet kampanyasını porno yıldızlarıyla tanıttı15 Haziran 2020 Pazartesi 17:15
  • NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını erteledi12 Haziran 2020 Cuma 19:05
  • WhatsApp’a yeni özellik geliyor: Tarihe göre arama yapılabilecek12 Haziran 2020 Cuma 19:03
  • Ece Erken'in sevgilisinin boşandığını iddia ettiği belge sahte çıktı.Mahkeme suç duyurusunda bulundu12 Haziran 2020 Cuma 16:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti