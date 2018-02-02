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Bugün bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılıyor

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Bugün bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılıyor
Bugün bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılıyor

 İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim töreni bugün saat 14.15’te yapılıyor.
UBP-DP hükümeti döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Kutlu Evren görevi Ayşegül Baybars Kadri’ye devredecek.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki 4 partili koalisyon kabinesinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan onay alması ve saat 13.00’te gerçekleştirilecek Meclis Genel Kurulu toplantısında okunmasının ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda devir teslim töreni bugün saat 14.30’da yapılıyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki 4 partili koalisyon kabinesinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan onay alması ve saat 13.00’te gerçekleştirilecek Meclis Genel Kurulu toplantısında okunmasının ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılacak. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki devir teslim saat 14.30’da olacak. 
UBP-DP hükümeti döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüten Hamza Ersan Saner yurt dışında olduğundan, yeni Bakan Zeki Çeler, görevi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na vekalet eden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’ndan devralacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda devir teslim töreni bugün yapılıyor. 

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki 4 partili koalisyon kabinesinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan onay alması ve saat 13.00’te gerçekleştirilecek Meclis toplantısının ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri bugün yapılacak. 

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndaki devir teslim saat 13.30’da yapılacak ve Sunat Atun görevini yeni bakan Özdil Nami’ye devredecek. 

Dışişleri Bakanlığı’nda devir teslim töreninin, bugün 15.00’te yapılacak

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, görevi Tahsin Ertuğruloğlu’ndan devralacak. 

CTP-HP-DP-TDP Hükümeti’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan onay alması ve saat 13.00’te gerçekleştirilecek Cumhuriyet Meclisi toplantısının ardından Başbakanlık ve bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılacak. 

Dörtlü koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevini yürütecek Özersay da, görevini Ertuğruloğlu’ndan devralacak. 

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