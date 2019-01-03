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Bugün birçok bölgede elektrik kesintisi olacak

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Bugün birçok bölgede elektrik kesintisi olacak
Bugün birçok bölgede elektrik kesintisi olacak

Lefke ve Güzelyurt’ta bazı bölgelerde bugün sabah yaklaşık 3 saatlik elektrik kesintisi olacak. Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarına elektrik verilemeyecek.

Lefke’de de aynı saatler arasında Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Öte yandan Çukurova, Yeniceköy ve Kalavaç’ta 6 saatlik elektrik kesintisi bekleniyor. Lefkoşa’ya bağlı bazı bölgelere de 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Görneç ve Sardarlı’ya da bugün yaklaşık 6 saat elektrik verilemecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Görneç ve Serdarlı bölgelerinde yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi olacağını açıkladı. Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesine bugün yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Görneç ve Serdarlı bölgelerinin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi. Gazimağusa bölgesinde bazı yerlere bugün elektrik verilemeyecek.

Gazimağusa’da orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak yeni şebeke bağlantı proje çalışması nedeniyle 2.Bölük ve Beşevler’in güney kısmındaki Seralar (4 Mil) bölgesine 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, kesinti sabah 09.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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