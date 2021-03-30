Bugün birçok bölgede elektrik kesintisi olacak

Gazimağusa’da bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 09.00–15.00 saatleri arasında orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, sulu çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu bölgesi, Karakol bölgesinin bir bölümüne elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, elektrik enerjisinin ilgili bölgelere 45 dakikalık aralarla dönüşümlü olarak sağlanacağı da belirtildi. Gazimağusa’da bugün ayrıca 09:00-15:30 saatleri arasında; Maraş Osmanlı Sokak’a elektrik verilemeyecek. Girne’de de Alsancak bölgesine bugün yaklaşık 7 saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında Alsancak Ankara Cad., Barış Sok., Akevler Sitesi ve Mesas Sitesi’ne elektrik verilemeyecek.

Bugün ayrıca Girne’de 09:00-15:00 saatleri arasında; Flipper Tatil Köyü ve Sempati Tatil Köyü civarına elektrik verilemeyecek.