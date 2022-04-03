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Bugün Covid-19 kaynaklı 3’üncü ölüm yaşandı

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KKTC’de bugün Covid-19 kaynaklı 3’üncü ölüm yaşandı!
Bugün Covid-19 kaynaklı 3’üncü ölüm yaşandı

Ülkemizde bugün Covid-19 nedeniyle 3 can kaybı yaşandı. Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 70 yaşındaki Pembe Gürel hayatını kaybetti. Covid-19 teşhisi ile Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne tedavi gören Gürel’in yan hastalıkları olduğu öğrenildi. Pembe Gürel’in vefatı ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 225’e yükseldi.

Öte yandan bugün ülkemizde Covid-19 tedavisi gören Ata Dayanç ve eski milletvekili Dr. Yüksel Tüccaroğlu da yaşamını yitirmişti.

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