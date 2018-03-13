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Bugün Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık bütçeleri görüşülüyor

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Bugün Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık bütçeleri görüşülüyor
Bugün Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık bütçeleri görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili Genel görüşme dün tamamlandı. Bütçenin madde madde görüşülmesine bugün geçilecek.

Meclis Genel Kurulu’nda bugün  Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık Bütçeleri görüşülecek.

Bütçenin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi 8 gün sürecek ve 21 Mart’ta tamamlanacak.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler, 21 Mart Çarşamba günü Maliye Bakanlığı bütçesinin ardından Gelirler Bütçesi’nin görüşülmesi ve tasarının bütününün oylanmasıyla sona erecek.2018 bütçesi, Genel Kurul’da onaylanmasının ardından 1 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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