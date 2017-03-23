Bugün Detay'ın manşetinde ne var?

23.03.2017 Detay Gazetesi'nin manşeti şu şekilde:

Müzakareler için işaret fişeği atıldı!

Kıbrıs müzakere sürecine oldukça olumsuz bir etkide bulunan Enosis plebisitinin okullarda kutlanmasına yönelik Rum Temsilciler Meclisi’nin aldığı kararı bertaraf etmek için DISI’nin önerdiği yasa değişiklik önergesi, dün Rum Meclisi’nin Eğitim Komitesi’nde onaylandı.

BEKLENEN ADIM ATILIYOR: Enosis plebisitinin okullarda kutlanmasına yönelik olarak Rum Temsilciler Meclisi’nin aldığı karar hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilemez olarak nitelendirilerek, müzakere sürecinin çıkmaza girmesine neden olmuştu. Bu kararın değişmesi konusunda Rum lider Nikos Anastasiadis’in ne gibi adımlar atacağını görmek istediğini açıklayan Akıncı’nın, 5 Nisan tarihinde Rum Temsilciler Meclisi’nin gündemine gelmesi beklenen değişiklik yasa tasarısının onaylanması durumunda, yeniden müzakere masasına dönerek görüşmelere kalındığı yerden devam etmesi bekleniyor

DISI VE AKEL DESTEKLEDİ: Aşırı sağ parti ELAM’ın önerisiyle 1950 yılındaki Enosis plebisitinin okullarda kutlanmasına yönelik Rum Temsilciler Meclisi’nde onaylanan ve Kıbrıs müzakere sürecine olumsuz etki yapan kararın değişmesine yönelik olarak DISI’nin önerdiği yasa değişiklik tasarısı dün Rum Meclisi’nin Eğitim komitesinde onaylandı. Eğitim komitesinden geçen değişiklik yasa önergesinin, 5 Nisan’da gerçekleşmesi beklenen Rum Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nun gündemine gelerek oylanması bekleniyor