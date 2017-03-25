 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.383
  • Altın 144,560
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Bugün Detay'ın manşetinde ne var?

» »
Bugün Detay'ın manşetinde ne var?
25.03.2017 Detay Gazetesi'nin manşeti şu şekilde:

Kıb-Tek’in ihaleleri mahkemelik!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili şaibeler ve iddialar bitmek bilmiyor. 9 milyon TL’lik bir turizm şirketine Elektrik borcununsilinmesi ile başlayan iddialar devam ediyor.

İHALEDE ŞAİBE İDDİASI

Kıb-Tek’in geçtiğimiz Çarşamba günü, KanakLidesve Gönyeli Trafo Merkezi ile ilgiliçıktığı ihaleler mahkemelik oldu. İhalelerekatılan 4 firmadan bir tanesi olan Elsis Ltd.Şti.’nin, ihaled şaibe olduğu gerekçesi ile Mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

İHALE BEDELİ 4,5 MİLYON DOLAR

Kıb-Tek’in Gönyeli Trafo Merkezi ile Kanak-Lides için çıktığı ihale bedellerinin toplam tutarının aşağı yukarı 4,5 milyon USD olduğu öğrenildi. Mahkeme çıkılan ihale ile ilgili ara emri duruşmasını Pazartesi tarafları dinleyecek. Elsis Ltd. şirketinin, Avukatı vasıtası ile başvurduğu mahkemeden, ihalede şaibe olduğunu ileri sürerek ‘Ara Emri ‘ talebinde bulundu. Elsis tarafından Lefkoşa kazaMahkemesi’ne yapılan ‘Ara Emri ‘müracaatınınkabul edildiği vekısabir duruşma yapıldıktansonraKıb-Tek yetkililerinin dinlenmesi için davanın Pazartesi gününe tehir edildiği öğrenildi.

1-045.jpg

  • "Mağusa Limanı'nın mevcut durumu içler acısı  "TDP Genel Başkanı CemalÖzyiğit,Mağusa Limanı'nda insan sağlığını ve çevreyi tehdit eden çok ciddi sorunlar yaşandığını vurguladı.Liman'da insan yaşamını ve sağlığını tehdit eden, çevreye ve ekolojiye zarar veren çok ciddi sorunlar olduğunu kaydeden Özyiğit Mağusa Limanı'nınmevcut durumunu 'içler acısı' olarak niteledi.
  • Akıncı: “Güneyde yanlışın düzeltilmesi için adımlar atıldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BRT’de kan bağış kampanyası düzenlendi24 Mart 2017 Cuma 14:56
  • Ertuğruloğlu, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü heyetini kabul etti24 Mart 2017 Cuma 14:54
  • Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun çalışmaları sürüyor24 Mart 2017 Cuma 14:31
  • Yanlışı düzeltmek de bir erdemdir”24 Mart 2017 Cuma 14:29
  • Yaşlılarımıza, bu ülkeye ve evlatlarına verdikleri emek için teşekkür24 Mart 2017 Cuma 13:18
  • CTP’li gençler girişimcilere ziyaret başlattı24 Mart 2017 Cuma 13:16
  • Akıncı: “çevreyi kirletenlere caydırıcı ceza uygulanmalı”24 Mart 2017 Cuma 13:15
  • “Dipkarpaz’lı Kadınlar Eli ile Tarımsal Ürünlerin Ekonomiye Kazandırılması Projesi” hayata geçti24 Mart 2017 Cuma 13:12
  • KOOP-SEN ile Şeker Sigorta Kıbrıs LTD arasındatoplu iş sözleşmesi imzalandı24 Mart 2017 Cuma 13:10
  • "Mağusa Limanı'nın mevcut durumu içler acısı"24 Mart 2017 Cuma 12:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti