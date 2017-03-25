Bugün Detay'ın manşetinde ne var?

Kıb-Tek’in ihaleleri mahkemelik!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili şaibeler ve iddialar bitmek bilmiyor. 9 milyon TL’lik bir turizm şirketine Elektrik borcununsilinmesi ile başlayan iddialar devam ediyor.
İHALEDE ŞAİBE İDDİASI
Kıb-Tek’in geçtiğimiz Çarşamba günü, KanakLidesve Gönyeli Trafo Merkezi ile ilgiliçıktığı ihaleler mahkemelik oldu. İhalelerekatılan 4 firmadan bir tanesi olan Elsis Ltd.Şti.’nin, ihaled şaibe olduğu gerekçesi ile Mahkemeye başvurduğu öğrenildi.
İHALE BEDELİ 4,5 MİLYON DOLAR
Kıb-Tek’in Gönyeli Trafo Merkezi ile Kanak-Lides için çıktığı ihale bedellerinin toplam tutarının aşağı yukarı 4,5 milyon USD olduğu öğrenildi. Mahkeme çıkılan ihale ile ilgili ara emri duruşmasını Pazartesi tarafları dinleyecek. Elsis Ltd. şirketinin, Avukatı vasıtası ile başvurduğu mahkemeden, ihalede şaibe olduğunu ileri sürerek ‘Ara Emri ‘ talebinde bulundu. Elsis tarafından Lefkoşa kazaMahkemesi’ne yapılan ‘Ara Emri ‘müracaatınınkabul edildiği vekısabir duruşma yapıldıktansonraKıb-Tek yetkililerinin dinlenmesi için davanın Pazartesi gününe tehir edildiği öğrenildi.
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