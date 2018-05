Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Kelle Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda,Kuzey Kıbrıs’ta kırsalda, köyde tarımsal üretimin her alanında faaliyet gösteren tüm üreticilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı.

Kelle, Ülkede tarımsal alanların her geçen gün el değiştirip emlak sektörüne kaydığını, tarımsal girdilerin dünyanın diğer ülkelerine göre çok daha pahalı olduğunu ve dünyanın en pahalı mazotunun kullanıldığınıiafe etti. Tarım sektöründe yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken Kelle, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 2017- 2018 üretim yılına ait zahire fiyatlarının belirlenmesi için oluşturulan komitenin bir an önce çalışmalarını hızlandırarak, fiyatların belirlenmesini talep etti. Kelle, 2016-2017 üretim yılına ait doğrudan gelir desteği kapatma, akaryakıt desteği, bölgesel kuraklık ve verim kaybının sonuçlandırılmamasının kabul edilemez olduğunu da ifade etti. Çiftçiler Birliği Başkanı mesajında 2017-2018 üretim yılına ait hak edişlerin ise Tarım, Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve dörtlü koalisyon hükümeti tarafından unutulduğunu savundu.