Bugün dünya fizyoterapi günü

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği “8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü” dolayısıyla mesaj yayınlayarak, “maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, aşı olmaktan çekinmeyelim ve bilime güvenelim” dedi.

Birlikten yayınlanan mesajda her yıl gün dolayısıyla yapılan eğitimlerin bu yıl pandemi nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirileceği ifade edildi. “Diz Yaralanmalarında Güncel Değerlendirme ve Rehabilitasyon Yaklaşımları” başlıklı “workshop”un farklı ülkelerden ve adadan birçok akademisyen ve klinisyen fizyoterapistin katkısı ve 80'e yakın katılımcı ile çevrim içi olarak bugün gerçekleştirileceği bildirildi.

Mesaj şöyle sürdü:

“Sağlığımız için ortak akılla hareket etmemiz gereken olağanüstü̈ günlerden geçerken ve sahada çalışan sağlık emekçilerini düşündüğümüzde ‘kutlama’ yapmak değil, bir kez daha değerli emeklerini bu özel günde saygı ile selamlarız. Dünyada ve adamızda Covid-19 pandemisi hastalarının tedavi sonrası rehabilitasyonunda ve bu zorlu süreçte görev alan tüm fizyoterapist meslektaşlarımız birer süper kahraman! 1979 yılından beri aktif şekilde meslektaşlarımızın haklarını savunan, halk sağlığı için koruyucu fizyoterapi alanında sayısız çalışma yapan ve merkezlerimizde hastalarımızın hayat kalitelerini arttırmak için görev alan tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Dayanışarak, yılmadan yola devam!

Bir diğer önemli konu ise adamıza yönelik dilimize pelesenk olmuş ambargoların bilim ile yıkılabildiğine dair aldığımız davettir. Dubai'de gerçekleştirilecek olan 2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tıbbı Kongresi'ne birliğimiz hem davetli hem de bilimsel anlamda birliğimiz tarafından yapılacak katkılar bağlamında dünya kongresinde Kıbrıs'tan paydaş olduğumuzu paylaşmaktan gurur duyarız. Fizyoterapistler olarak covid-19 pandemisinin etkilerini ortadan kaldırmak için elimizden geldiğince direneceğimizi ve toplumu oluşturan her bireyin yaşam kalitelerini arttırmak için yorulmadan mücadele edeceğimizi bildirmek isteriz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, aşı olmaktan çekinmeyelim ve bilime güvenelim. 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü'nde bilimle yoğrulmuş, özel güçlere haiz tüm meslektaşlarımızın gününü kutlarız, Nice sağlıklı güzel günlerde görüşmek dileğiyle”

MAĞUSA KALE LİONS KULÜBÜ, GAZİMAĞUSA DEVLET HASTAHANESİ’NE TENS CİHAZI HEDİYE ETTİ

Öte yandan Mağusa Kale Lions Kulübü, 8 Eylül Fizyoterapistler Günü dolayısıyla, Gazimağusa Devlet Hastahanesi Fizik Tedavi Bölümü’n tens cihazı hediye etti.

Mağusa Kale Lions Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre etkinliğe, Başhekim Vekili Dr. Eyüp Göksu, fizik tedavi bölümünde çalışan fizyoterapistler, Kulüp üyesi Dr. Ln Şerife Göksu, Kulüp sekreteri Prof. Dr Ln Sonuç Zorlu Oğurlu, Kulüp başkanı Ln Özlem Bilgehan ve Federasyon Başkan 1. Yardımcısı Kulüpler Sorumlusu Doç. Dr Ln Süheyla Erbilen de hazır bulundu.