"Dünya Fizyoterapistler Günü'nde Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği Başkanı: Uzman Fizyoterapist Şahveren Çakartaş bir mesaj yayımladı. Mesajın tam metni şöyle:



Fizyoterapistler sağlıklı kişilerde sağlığın korunması ve geliştirilmesini sağlarken, hastalık durumlarında fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini kullanarak, kişinin eski durumuna dönmesi ve iyileşmesine destek olurlar.



Fizyoterapistlerin, felç geçirmiş birinin yeniden yürümesi, beli ağrıyan bir kişinin eskisi gibi hareket edebilir hale gelmesi, yaşlanmakta olan bir kişinin kas ve kemik sağlığının korunması, yaralanan bir sporcunun sahalara geri dönmesi ya da engelli bir çocuğunun oturmayı, yürümeyi öğrenmesi gibi hedefleri vardır. Fizyoterapistler bütün yaş grupları ve pek çok hastalık için tedavi seçenekleri sunabilir ve daha kaliteli bir yaşam için size destek olabilirler.



Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği 1979 yılında kurulmuş olup faaliyetlerine devam etmektedir ve fizyoterapi biliminin ve fizyoterapistlerin mesleki uygulama alanının gelişmesi için çalışmaktadır.

Hedeflerimiz:

• Fizyoterapistlerin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri ve uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel ve idari ilişkileri kurmak,



• Fizyoterapistlik mesleğinin uygulanması ile ilgili standartları ve etik kuralları oluşturmak ve Kıbrıs’ta çalışan fizyoterapistlerin mesleki hak ve yetkilerinin iyileştirilmesi, otonom bir meslek olması konusunda çalışmalar yapmak ve bu amaçla her türlü hukuki ve idari girişimlerde bulunmak,



• Her türlü platformda fizyoterapistlerin haklarını savunmak ve temsil etmek ve Toplum sağlığı ile ilgili, her alanda çalışmalar yaparak toplumu bilinçlendirmek,





• Fizyoterapistlik mesleğinin çalışma alanlarına giren kişilerden ihtiyacı olanlara her türlü yardım olanaklarını araştırmak ve kendi imkânları elverdiği ölçüde yardımda bulunmaktır.



Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’ne Kayıtlı 167 fizyoterapist bulunmaktadır. Ülkemizde her geçen yıl mezun sayısı artmakta ve yasal düzenleme eksiklikleri nedeni ile işsizlik artmaktadır. Gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması ve sağlıklı yaşam merkezleri, spor kulüpleri, özel eğitim merkezleri, yaşlı bakım evleri, spor salonları ve hastanelerde fizyoterapist istihdamları sağlanmalıdır.



Şu an görevde olan yürütme kurulu 2016 Şubat Ayından itibaren hizmet vermekte olup bu süre zarfında 1 kongre, 4 sempozyum ve 4 meslek eğitimlerini içeren kursa imza atmıştır. Tüm bu bilimsel toplantıların gerçekleşmesi için bizlere her türlü akademik desteği veren alfabetik sıra ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi öğretim görevlilerine ve görev alan tüm meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.

Büyük bir özveri ile çalışan yürütme kurulu üyelerime ve emeğini esirgemeyen tüm meslektaşlarım ve asistanlara teşekkür ederim.

Bu yıl ‘Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu”, fizyoterapi ve mental sağlık teması ile farkındalık yaratmayı hedeflemiş ve egzersizin mental sağlığı geliştirdiğini vurgulamıştır.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, 7 Eylül 2018’de düzenlenen “Sporda ve Sağlıkta Reçete: Egzersiz” konulu bilimsel toplantı ile tüm dünya fizyoterapistleri ile eş zamanlı hem egzersiz konusunu ele alacak hem de psikolog hocamızın konuşması ile mental sağlığa dikkat çekecektir.

Sağlık Bakanlığı’na Mesaj;

Sayın Sağlık Bakanımız, Biz tüm Kıbrıs fizyoterapistleri olarak hepimiz, en yenimizden en tecrübeliye, gerek devlet hastanesinde çalışan fizyoterapistler gerek özel merkezlerde ve de üniversitelerde hizmet veren ve de işsiz fizyoterapistler olarak,

dünyadaki meslektaşlarımızın nasıl çalıştığını, neler yaptığını, hangi konuları ele aldığını ve tüm dünyada ne gibi gelişmeler olduğunu takip etmekte ve bilimsel ve klinik çalışmalar ile deneyimlerimizi birbirimizle paylaşmaktayız. Biz elimizden geleni gerçekten hepimiz büyük bir özveri ile yapmaya çalışıyoruz. Ancak yasamızın olmayışı nedeni ile mesleğimizin, meslek dışı kişiler tarafından yapılmasına artık daha fazla tahammül edemiyoruz. Dileriz ki EN GEÇ bu birliğin kuruluşunun 40. Yılı olan 2019 yılında MESLEK YASAMIZI ARTIK BİZE HEDİYE EDERSİNİZ. Bu Tüm Fizyoterapistler olarak bu özel günümüzde sizden ricamızdır. Bu meslek bunu çoktan hak etmiştir. Fizyoterapistler ARTIK YASALARI ile taçlandırılmalıdır.

Bu yıl meslekte 20. Ve 40. Hizmet yıllarını tamamlamış meslektaşlarımı huzurlarınızda kutlar, fizyoterapi mesleğinde vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ederim.

Tüm fizyoterapist hocalarımızın, meslektaşlarımızın ve fizyoterapist adaylarının Dünya Fizyoterapi Gününü, Şahsım ve Yürütme kurulum adına kutlarım.



Sevgi ve saygılarımı sunarım."





KIBRIS TÜRK FİZYOTERAPİSTLER BİRLİĞİ