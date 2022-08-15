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Bugün Dünya Fotoğrafçılık Günü

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- Kültür Dairesi ilk kez 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nü kutluyor
Bugün Dünya Fotoğrafçılık Günü
  • Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ülkemiz fotoğrafçılık kuruluş ve dernek temsilcileri ile toplantı yaptı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık gününü kutluyor. Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Yıltan Taşçı Akademi’den Yıltan Taşçı, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nden Ramadan Gümüşok ve Yeliz Sönmez, Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneğinden Emre Gürsev, Fotoğrafın Büyüsü Dostları Derneği’nden Eyüp Hüdaverdioğlu ve Mehmetali Karahasan, Girne Fotoğraf Derneğin’nden Erkan Çelikeri, Fotoğrafçı Mehmet Gökyiğit, Fotoğrafçı-Araştırmacı Gazi Yüksel’in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni Fotoğrafçı Ceyhan Özyıldız’ın da hazır bulunduğu toplantıda Şirin Zaimağaoğlu, fotoğrafçılık kuruluş ve dernek temsilcilerine, bu yıl ilk kez Dünya Fotoğrafçılık Günü’nü kutlamak adına bir etkinlik organize etmek için Kültür Dairesi olarak çalışmalara başladıklarını bildirdi. Zaimağaoğlu, 19 Ağustos 2022 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenleyecekleri etkinlikte bu yıl 100. Yaşını dolduran, “Foto Diana”’ya, ülkenin yaşayan en eski Stüdyo Fotoğrafçısı Mustafa Mehmet Salih Okay’a onur ödülü vereceklerini ve Okay’ın fotoğraflarından oluşan bir fotoğraf sergisi açacaklarını bildirdi. Zaimağaoğlu, etkinlikte Dünya Fotoğrafçılık Günü anısına, Kıbrıs Türk Basın Fotoğrafçıları, Stüdyo Fotoğrafçıları ve Fotoğraf Sanatçıları başlıkları altında, üç farklı kategoride, hizmet ödülü vereceklerini de kaydetti.

Fotoğrafçılık kuruluş ve dernek temsilcilerinin, memnuniyetle karşıladıkları etkinlik hakkındaki görüşlerini paylaştıkları toplantıda, Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi yönetiminde oluşturulma çalışmalarına hız verilen sanat merkezi içerisindeki fotoğraf müzesinin son durumu hakkında da bilgi paylaşımında bulundu. Müze ile ilgili çalışmalarında Kültür Dairesi’ne her türlü desteğe hazır olduklarını belirten fotoğrafçılık kuruluş ve dernek temsilcilerinin konuyla ilgili görüş ve önerilerini ilgiyle dinleyen Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin birleştirici çatısı altında iş birliği ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek tüm kuruluş ve dernek temsilcilerine teşekkür etti.

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