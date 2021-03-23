Bugün Dünya Meteoroloji Günü

Meteoroloji mühendisleri, küresel ısınmaya, afet sayılarının iklim değişikliğine bağlı olarak her yıl arttığına dikkat çekti,

Meteoroloji mühendisleri, küresel ısınmaya, afet sayılarının iklim değişikliğine bağlı olarak her yıl arttığına dikkat çekti,

“İklim değişirken, hem kendimizi hem de kentimizi değiştirmeliyiz” uyarısında bulundu. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Meteoroloji Mühendisleri Odası gün nedeniyle basın bildirisi yayımladı.

Küresel ısınmaya ve sonuçlarına dikkat çekilen mesajda, az tüketmenin, geri dönüştürmenin ve yeniden kullanmanın her bireyin yaşam felsefesi olması gerektiği vurgulandı.

Bildiride ayrıca, KKTC’de meteoroloji mesleğine ve hizmetlerine gereken önemin verilmesi, Meteoroloji Dairesi’nin hizmet kalitesinin arttırılması, boş olan 5 Meteoroloji Mühendisliği kadrosunun acil olarak doldurulması istendi.

Bildiride, özellikle son zamanlarda iklim çalışmaları yapabilecek Meteoroloji Mühendisliği mesleğinin dünyada önem kazandığına da işaret edildi ve taleplerde bulunuldu.