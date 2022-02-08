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Bugün elektrik kesintisi yapılacak bölgeler

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışmalar nedeniyle kesinti yapılacak bölgeleri açıkladı.
Bugün elektrik kesintisi yapılacak bölgeler

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışmalar nedeniyle kesinti yapılacak bölgeleri açıkladı

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

08 Şubat 2022 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle saat 09:00’dan yaklaşık saat 15:00’a kadar; Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecektir. 

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

08 Şubat 2022 Salı günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan bakım çalışması nedeniyle saat 09:00’dan yaklaşık saat 11:00’a kadar; Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı, Beyoğlu Sokak, Cengizhanlı Sokak, Canbulat Sokak’a elektrik verilemeyecektir. 

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

08 Şubat 2022 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 10:00’dan ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Bahçeli Sahil kısmı, Maldives Homes doğusu, Kayım Sitesi’nde elektrik enerjisi kesik olacaktır. 

PLANLI KESİNTİ (LEFKE İLÇESİ)

08 Şubat 2022 Salı günü yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle saat 09:00’dan yaklaşık saat 13:00’a kadar; 14. Piyade Alayı, Şeker Sokak, Yeşilyurt Spor Klübü ve civarına elektrik verilemeyecektir.

Çalışmaların seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatlerden daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

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